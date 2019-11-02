Maganda kurşunu otomobilin arka camına isabet etti

02.11.2019 17:13

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancanın kurşunu, otomobilin arka camına isabet etti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 862 Sokak'ta meydana geldi. Muharrem Sefer'in sokakta park halinde bulunan 41 H 9128 plakalı otomobilinin arka camına, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Otomobilin arka camı kırılırken, polise haber verildi. Polis, incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA