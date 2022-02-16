Maganda kurşunu kurbanının karısı: Bir evladı babasız bırakmak çok acı bir şey

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götürürken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten'in ölümüne ilişkin davada 5'i tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı. Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten, "Ne yere ateş ettiler, ne havaya ateş ettiler. Birini öldürmeme şansları hiç yoktu. Kocama geldi kurşun, çocuğuma da gelseydi. Hepsinden şikayetçiyim. Bir evladı babasız bırakmak çok acı bir şey." dedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada iki tutuksuz sanık, tarafların avukatları ve maktul Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Yunus Aksak, "Silah seslerini duyunca yere ateş ettim. Hedef gözeterek veya herhangi birisine ateş etmedim. Herhangi birini öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Büyük bir panik ve korkuyla yere doğru ateş ettim. Ölen şahsa doğru ateş etmedim. Daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtım. Ölen kişinin eşine de buradan baş sağlığı diliyorum. Olay nasıl oldu çok şaşkınım. Bendeki silah Uzi'ydi" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

"ÇOCUĞUMU DIŞARIYA BİLE ÇIKARAMIYORUM"

"SEMBOLİK BİR DAVADIR"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan tabancayı kullandığı aktarılan tutuklu şüpheli Yunus Aksak'ın, 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla, 2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıldan 60 yıla, 2 kişiye karşı 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise 5 yıldan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Berkay Gencer'in 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıldan 30 yıla,2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 26 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer şüpheliler Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe'nin ise, 6 kişiye karşı 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6'şaraya hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, şüpheliler Cem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz, İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan ise,2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla,4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıldan 60 yıla ve 2 kişiye karşı da 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla olmak üzere toplam 39 yıl 8 aydan 75'er yıla kadar hapis cezalandırılması talep ediliyor.