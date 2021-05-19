Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
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Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı

Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokakta oynarken magandanın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan çocuğun dünyaya gelirken annesini kaybettiği ve evin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Adana'da sokakta oynarken magandanın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan çocuğun dünyaya gelirken annesini kaybettiği ve evin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Mayıs akşam saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. kimliği belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta oyun oynayan Mehmet Ali Ağamak (5), pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde göğsünden yaralandı. Küçük çocuk ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Çocuk hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, polis her yerde sokak ortasında ateş eden magandayı arıyor. Polis birçok adrese de iki gündür baskın yapıyor.

Doğarken annesi öldü

Mehmet Ali Ağamak'ın 3 kız kardeşi olduğu, evin tek erkek çocuğu olduğu ve 19 Eylül 2016 yılında doğduğu gün annesi Hamide Ağamak'ı (29) kaybettiği ortaya çıktı. Annesini doğum sırasında beyin kanamasından dolayı kaybeden çocuk, şimdi hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ağamak'ın ailesi hastaneden bir an olsun ayrılmayarak, ondan gelecek iyi haberleri bekliyor.

"Bir dikili ağacım fidanım var ama onu da benden aldılar"

Baba Mehmet Arif Ağamak (48), olay günü ateş eden şahsa sokakta çocuğunun olduğunu, ateş etmemesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Saat 8.30 gibi ses duyduk. Kavga eden şahsı komşular sakinleştirmek için içeriye götürdü. Daha sonra bunu elinde silahla gördüm, o sırada çocuğum dışarıdaydı. Çocuğum var dikkat et, sıkma diye bağırdım ama hedef seçmeden ateşledi. Bağırdım ama dinletemedim. Daha önce de cezaevinde yatan biri, çok tehlikeli bir insan, can güvenliğimiz yok. Çocuğum gözlerimin önünde vuruldu. O kadar seslendim ama sıktı ve oradan kaçtı. Çocuğum gözlerimin önünde vuruldu, bağırsaklarını dağıttı, perişan oldu" dedi.

Ağamak, oğlunun evin terk erkek çocuğu olduğunu anlatarak, "Çocuğumun durumu kritik. Benim 3 kızım ve 1 erkek çocuğum var. Bir dikili ağacım, fidanım var ama onu da benden aldılar. Oğlumun doğumunda annesi vefat etti. Vatana millete sesleniyorum, silaha karşı çıkın" diyerek gözyaşı döktü. - ADANA

Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı
Maganda kurşunu isabet eden çocuğun hayatı dram çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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