Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
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Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Haberler | Güncel

- Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı Tokat'ın Erbaa ilçesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın sınıfında duygusal anlar yaşandı.

- Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın sınıfında duygusal anlar yaşandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise 3. sınıfa giderken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın sırası çiçeklerle donatıldı. Nakşiye-İbrahim Konyar çifti kızlarının sınıfında duygusal anlar yaşadı. Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Salih Cenik, maganda kurşunu ile öğrencisini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Kızlarının fotoğrafını sırasına koyan baba ve anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Okul bahçesinde yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İbrahim Konyar, kızının hayatını kaybetmesinin üzerinden 8 ay geçtiğini belirterek, "Kızımı toprağa vermeseydik okuluna gelecekti. Acısını halen yaşıyoruz. Maganda kurşununa dur demenin artık bir zamanı geldi. Bu 8 ay içerisinde Trabzon'da bir çocuğun başına yorgun mermi geldi. Tokat'ta bir kız kardeşimizin omzuna, Samsun'da, İstanbul'da bir çocuğun sırtına yorgun mermi düştü. Yani buna bir dur demek lazım. Bir caydırıcılığı olması lazım. Bireysel silahlanmaya hayır diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaldırımda yürürken başına yorgun mermi isabet etti

Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde Hanife Büşra Konyar alışverişten eve dönerken başına yorgun mermi düşmesi sonucu ağır yaralandı Ağır yaralanan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Büşra Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın zanlısı Ömer Kaya sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
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