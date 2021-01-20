Maganda kurşunu felç bıraktı
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Maganda kurşunu felç bıraktı

20.01.2021 07:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:52
Maganda kurşunu felç bıraktı

SAMSUN'da yılbaşı gecesi evinin çatısında başına yorgun mermi isabet eden Emre Karasan (21), 16 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

SAMSUN'da yılbaşı gecesi evinin çatısında başına yorgun mermi isabet eden Emre Karasan (21), 16 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Yaşam savaşını kazanan, ancak vücudunun sol tarafı felç kalan Karasan, ölümden döndüğünü, yaşamasının bile mucize olduğunu belirterek, "İnşallah olay aydınlanır, kimin yaptığı belli olur. Herkesin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Olay, 31 Aralık günü saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısındaki 'Cadı' isimli köpeğine yemek götüren Emre Karasan, geri dönmeyince ailesi merak etti. Çatıya çıkan aile üyeleri, Karasan'ı yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karasan'ın başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Karasan, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karasan'a yapılan yaklaşık 7 saat süren ameliyat ile başındaki mermi çıkarıldı. Yaşam savaşını kazanan Karasan ölümden döndü, ancak vücudunun sol tarafı felç kaldı. Karasan, 16 gün süren tedavisi sonrasında taburcu olarak evine döndü. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için başlattığı çalışmaların da sürdürdüğü belirtildi.

'HAYATTA KALMAM MUCİZE'En son gece köpeğine bakmak için çatıya çıktığını, sonrasında ne olduğunu hatırlamadığını belirten Emre Karasan, yaşadığı olayın aydınlatılıp, şüphelinin cezalandırılmasını istedi. Karasan, "Herkes havaya ateş ediyordu, köpeğim de biraz korkmuştu. Köpeğimi sakinleştirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Başımdan vurulmuşum, gözlerimi açtığımda korku vardı tabi bende. Sağlık durumum daha iyi. Doktorlardan haber bekliyorum fizik tedavi için, inşallah Allah nasip ederse ayağa kalkacağım, yürümekte zorlanıyorum. Şükürler olsun hayattayım. Hayatta kalmam bile mucize. 16 gün hastanede yattım, şu an ayağa kalkmakta bile zorlanıyorum. Bütün hayatım değişti. İşimden gücümden oldum. İnşallah olay aydınlanır. Kimin yaptığı belli olur. Bugün bana olan yarın başkasına da olabilir. Herkesin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum böyle konularda. Sapasağlam bir insandım, şu an sol tarafım tutmuyor. Ölümden döndüm. Doktorlar bana mucize diyorlar" dedi.'ELİ, KOLU TUTMUYOR'

Hatice Karasan ise oğlunun maganda kurşunuyla ölümden döndüğünü söyleyerek, "Olayı duyunca yıkılmışa döndüm. Bütün dünyam alt üst oldu. Kim yaptıysa bir an önce bulunmasını istiyorum. Çocuğum yatalak duruma düştü, sol tarafı felçli. Mağdur durumda. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Sosyal güvencesi yok. Oğlum ayaktayken 5 dakika yerinde durmayan bir insandı, şimdi bu hale geldi. Eli kolu tutmuyor. Biz zorla kaldırıp ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Doktor Bey bize 'Bir mucize' dedi. 6-7 saat ameliyatta kaldı" diye konuştu.


Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı
Maganda kurşunu felç bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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