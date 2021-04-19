Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu
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Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu Sac çatıyı delen maganda kurşunu o sırada temizlik yapmak için çatıda bulunan ağabey ve kardeşi az kalsın canından ediyordu Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısından giren maganda kurşunu o sırada temizlik yapan ağabey kardeşi neredeyse canından ediyordu.

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Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Sac çatıyı delen maganda kurşunu o sırada temizlik yapmak için çatıda bulunan ağabey ve kardeşi az kalsın canından ediyordu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısından giren maganda kurşunu o sırada temizlik yapan ağabey kardeşi neredeyse canından ediyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Karadeniz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ikamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katında hobi amaçlı güvercin besleyen Olcay Altınışık (33), kısıtlama gününde kardeşiyle beraber temizlik yaparken ufak çaplı bir patlama sesi duydu. Sesin etkisiyle ağabey kardeş panik yaşadı. Hemen etrafına bakan Altınışık, nereden geldiği belli olmayan bir maganda kurşunun çatıyı delerek yanlarına düştüğünü fark etti. Ne olduğunu anlamayan ağabey kardeş, maganda kurşununun hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.

"Ölüyorduk burada"

Olay anını anlatan Olcay Altınışık, "Saat 15.30-16.00 arası çatıya çıktık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için burada kuşlarımızla zaman geçiriyoruz. Kuşlarımızın temizlik işi vardı. Temizlik yapalım dedik. Burada temizlik yaparken bir ses geldi. Ben ' ampul patladı herhalde' dedim. Kardeşim bana baktı, ben ona baktım. Meğer burada sac var, sac delinmiş. Ondan sonra ben çatıya çıktım. 'Herhalde bize silah attılar' dedim. Çatıda kimse yoktu. Hemen buraya geldim. Etrafa baktım, duvarın dibinde mermi buldum. Yorgun mermiymiş bu. Ölüyorduk burada. Canımızı zor kurtardık. Kardeşim vardı burada. Ben temizlik yapıyordum, o sonradan geldi" ifadelerini kullandı.

Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu
Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu
Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu
Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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