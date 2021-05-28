Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
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Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı

Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, maganda kurşunuyla başından vurulduktan sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan Ülker'in (2) hayati tehlikesi sürüyor.

ADANA'da, maganda kurşunuyla başından vurulduktan sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan Ülker'in (2) hayati tehlikesi sürüyor. Kızının ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Reşit Ülker, "Kızım yoğun bakımda, cihaza bağlı bir şekilde ölümle pençeleşiyor" dedi. 

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında, dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Bunun üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı merdivende kanlar içinde yatarken buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

SİLAH, 2 KİŞİNİN OLDUĞU MOTOSİKLETTEN ATEŞLENMİŞOlayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı. Pencereden giren merminin, Vildan'ın başına isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, silahın hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi ateşlendiğini belirlemek için inceleme başlattı.'ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR'Minik Vildan Ülker'in tedaviye alındığı yoğun bakımda hayati tehlikesi ise sürüyor. Olay günü sokakta 2 grubun tartıştığını ve sonra silah sesleri duyduğunu anlatan baba Reşit Ülker, "Çocuklar evde oyun oynuyordu. Balkonda oturduğum sırada 2 grubun birbirine bağırdığını duydum daha sonra silah sesleri geldi. Eşimin bağırmasıyla dışarı çıktım ve dönünce kızımı başından vurulmuş olarak kanlar içinde gördüm. Vildan, şu an yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.ANNESİ, YAZMAYLA TAMPON YAPMIŞAnne Rojin Ülker ise kızını kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirterek, "Başımdaki yazmayı çıkarıp, Vildan'a tampon yaptım. Yakalanmalarını istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Oktay da Vildan'ın hastaneye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu belirtip, "Vildan'ı makineye bağlayıp, uyutucu ilaçlarla tedavisine başladık ve şu anda kafa içi basıncını düşürmeye çalışıyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor ancak çocuk olduğu için toparlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı
Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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