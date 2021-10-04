Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada

Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada

Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada

Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Telefon bağımlığının geldiği son nokta! 13 yaşındaki kız çocuğu, 11. kattan düşerek öldü

Telefon bağımlığının geldiği son nokta! 13 yaşındaki kız çocuğu, 11. kattan düşerek öldü

 Esenyurt'ta telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü

Esenyurt'ta telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü

 Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli ülkelerine dönmek için yola çıktı

Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli ülkelerine dönmek için yola çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Pınar Deniz Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Stefan Kuntz Mehmet Topal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:40:48. #1.11#