Maganda bu sefer suçüstü yapıldı
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Maganda bu sefer suçüstü yapıldı

Maganda bu sefer suçüstü yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir düğünde havaya rast gele ateş açan şahıs jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir düğünde havaya rast gele ateş açan şahıs jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülümenli beldesinde düzenlenen düğün törenine denetim için gitti. Ekipler düğüne katılan B.S., isimli şahsı ruhsatlı tabancası ile havaya ateş ettiği sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü tespit edilen şahısın kullandığı ruhsatlı tabanca ve ruhsatına el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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