Mag-Der Başkanı Sabri Karaçam'dan Ürküten Deprem Açıklaması

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Sabri Karaçam, Türkiye'nin depreme her zaman hazır olmadığı gerektiğini söyledi.

Karaçam, yaptığı açıklamada, "Yalova 1999 Marmara depremine nazaran biraz daha hazır görünse de bir çok eksikliği var. Deprem olacak, bundan kaçış yok. Depremin ne zaman olacağını ya da net büyüklüğünü bilmiyoruz. Yeni yeni risklerde oluşuyor. Örneğin depremin hemen arkasından denizde büyük dalgaların oluşması bekleniyor. 1999 Marmara Depremi'nde sadece Değirmendere'de böyle bir olay yaşandı, ama olması beklenen depremde Yalova'da bu tip bir olayla karşı karşıya kalacak. Marmara'da erken uyarı sistemleri tamamlandı. Afet öncesinde gerekli duyurular yapılacak. Halkımızın bu konuda da tedbirli olmasında fayda var" dedi.

Yalova'nın kağıt üstünde depreme hazır olduğunu, ancak hakikatten hiç de hazır olmadığını vurgulayan Karaçam, "Biz özellikle depreme hazırlığın eğitim kısmına önem veriyoruz. Arama kurtarmada 1 kişiyi kurtarmak için en az 10 eğitimli kişiye ihtiyaç var. En güçlü devletler bile afetler karşısında çaresiz kalıyor. Burada biraz da vatandaşlara iş düşüyor. Marmara bölgesinde 25 milyonluk bir nüfus etkilenecek. Yalova o afette kendi yağıyla kavrulmak zorunda kalacak. Afette Yalova'ya yardım ekipleri ulaşmayacak. Yalovalılar mutlaka afet eğitimi almalıdır. Ardından da MAG'lara katılmalı. Kendiniz, aileniz ve komşularınız için yardım çalışmalarına destek vermiş olursunuz. - YALOVA