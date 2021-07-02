MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

AZERİ suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

AZERİ suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Nadir Salifov, geçtiğimiz Antalya'da bir otelde öldürüldü.

Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Canıyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda N.A, C.K, E.A. ve M.Y. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayet sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı görüntüleri de basın ile paylaşıldı. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Nadir Salifov, Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu. Namık Caniyev'in de öldürülen Rövşan Caniyev'in kardeşi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin otelin restoranında cinayet sonra kaçma görüntüleri

-Polis ekiplerinin adreslere baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınma görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı