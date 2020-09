Mafia: Definitive Edition nedir? Oyun ücretsiz mi olacak, ne kadar? Mafia: Definitive Edition oyunu hakkında bilgiler? Oyun hikayesi ne?

2002 yılında çıkan Mafia oyununun yeni yapımı dün itibariyle piyasaya sürüldü. Oyuncular yeni Mafia: Definitive Edition oyunu hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Oyunun hikayesi ve oynanışı çok merak ediliyor. Ayrıca oyun ücretsiz mi olacak o da merak konusu. Peki Mafia: Definitive Edition nedir, ne zaman ücretsiz olur?

Mafia: Definitive Edition bilgisayar oyunu son dakika haber ile gündeme geldi. Oyun mayıs ayında duyurulmuştu. 25 Eylül tarihinde ise piyasaya sürüldü. Peki Mafia: Definitive Edition nedir? Ne zaman çıkacak? Oyun ücretsiz mi indirilecek? Oyunun hikayesi nedir?

MAFIA: DEFINITIVE EDITION NEDİR?

Mafia: Definitive Edition Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayımlanacak olan aksiyon-macera video oyunudur. 2002'de çıkan video oyunu Mafia'nın yeniden yapımı olan oyun Mayıs 2020'de duyuruldu ve 25 Eylül 2020'de piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. Oyunun hikâyesi 1930'larda kurgusal bir şehir olan Lost Heaven'da geçmektedir. Oyun, Tommy Angelo adlı karakterin Salieri suç ailesi içindeki yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.

Oyun 14 dilde seslendirme ve alt yazıyı desteklerken oyunda 5 dilde arayüz bulunmaktadır. Oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmamaktadır.

Mafia: Definitive Edition çıkış tarihi : 25 Eylül 2020 Cuma

Mafia: Definitive Edition tür : Aksiyon-macera oyunu (3. şahıs nişancı)

Mafia: Definitive Edition geliştiricisi kim : Hangar 13

Mafia: Definitive Edition yayımcı : 2K

Mafia: Definitive Edition yönetmen : Haden Blackman, Alex Cox

Mafia: Definitive Edition besteci : Jesse Harlin, Matt Bauer

MAFIA: DEFINITIVE EDITION HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Oyun şimdilik; Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda PS5'de de yer alabilir.

MAFIA: DEFINITIVE EDITION OYUNU ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Normalde önceden Mafia 2 satın alanlar Mafia 2 Definitive Edition çıkınca ücretsiz sahip olmuşlardı. Fakat Mafia definite editionda Mafia 1'i yeniden yapacakları için ayrı bir satışı olacak diye düşünülüyor. Yani oyun ilk başlarda ücretsiz satılmamaktadır. Yeni çıkan bir oyun olduğu için şimdilik Steam gibi platformlardan ücreti karşılığında satın alınabiliyor.

MAFIA: DEFINITIVE EDITION OYUNU NE KADAR?

Mafia: Definitive Edition oyununu 259 tl karşılığında Steam, Epic Store, Xbox Store gibi platformlardan satın alabilirsiniz.

MAFİA: DEFİNİTİVE EDİTİON OYNANIŞI NASILDIR?

Orijinal oyunun yeniden yapımı olarak tasarlanan Mafia: Definitive Edition, orijinal oyundan misyonlar taşımasına rağmen, yeni görevler ve genişletilmiş bir hikâye ile geliştirildi. Oyuncular, 2002 oyununda olduğu gibi tek oyunculu mod boyunca Tommy Angelo karakterini kontrol ediyorlar.

MAFİA: DEFİNİTİVE EDİTİON HİKAYESİ NEDİR?

Salieri ailesinin iki üyesi olan Paulie ve Sam'i Morello'nun adamlarının kurduğu pusudan kurtaran yoksul taksi şoförü Thomas Angelo, Paulie ve Sam'a yardım ettiği için kendisini öldürmeye gelen saldırganlarından kaçtıktan sonra Büyük Buhran'ın getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle başka seçeneği kalmayınca Salieri suç ailesine katılmak zorunda kalır.

Thomas Angelo, çökmekte olan yaşam tarzı yüzünden hayal kırıklığına uğradığı ve ailesinin can güvenliğinden korktuğu için Salieri suç ailesi aleyhinde tanıklık etmek için Dedektif Norman'la tanık koruma programına katılır.

MAFIA: DEFINITIVE EDITION GELİŞTİRME

13 Mayıs 2020 tarihinde, oyun için yeniden yapım üzerinde çalışıldığı 2K Games tarafından açıklandı. 2K Games, Mafia: Trilogy (Mafya Üçlemesi) adı altında, orijinal oyunun (Mafia: The City of Lost Heaven) yeniden yapımı olan Mafia: Definitive Edition; orijinal ikinci oyunun (Mafia II) düzenlenmiş hali olan Mafia II: Definitive Edition ve orijinal üçüncü oyunun (Mafia III) güncellemesi olan Mafya III: Definitive Edition olacağını duyurdu. Xbox One, PlayStation 4 ve Microsoft Windows için 28 Ağustos 2020'de piyasaya sürüleceği duyurulan oyunun çıkışı, COVID-19 salgını münâsebetiyle 25 Eylül'e ertelendi.

Thomas Angelo karakterinin yüzüne, sesine ve hareketlerine bu kez İtalyan-Avustralyalı aktör Andrew Bongiorno hayat verdi. Oyunun İngilizce müzikleri ise farklı bir oyuncu kadrosu ile kaydedildi, orijinal oyunun Çekçe versiyonu için Thomas Angelo karakterini 2002 yılında seslendiren Marek Vašut ise Mafia: Definitive Edition'da Angelo'yu yeniden seslendirdii.

MAFIA: DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-9400F veya AMD Ryzen 5 2600

Belllek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4GB/ 1650 Super 4GB/ RX 580 4 GB

Depolama: En az 75 GB kullanılabilir alan.