Mafia 3'ü Steam'de Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayın
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Mafia 3'ü Steam'de Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayın

Mafia 3'ü Steam'de Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayın
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

Steam mağazasında birbiri ardına sınırlı süreliğine ücretsiz oynama fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Eğer henüz oynama şansınız olmadıysa, Mafia 3 oyununu 7 Mayıs 2020 Perşembe gününe kadar herhangi bir ücret vermeden oynayabilirsiniz.

Steam mağazasında birbiri ardına sınırlı süreliğine ücretsiz oynama fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Eğer henüz oynama şansınız olmadıysa, Mafia 3 oyununu 7 Mayıs 2020 Perşembe gününe kadar herhangi bir ücret vermeden oynayabilirsiniz.

Hangar 13 tarafından geliştirilen Mafia 3, 2K Games yayıncılığında 2016 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Pek iyi bir başlangıç yapamamış olan oyun, Mafia ve Mafia 2 sonrasında oyuncuları pek de tatmin edebilmiş değildi. Kendisini kısa sürede tekrar etmeye başlamasının üstüne teknik yönden ciddi sorunlarının da olması tuzu biberi olmuştu. Ancak sonradan yayınlanan güncellemeler ve indirilebilir içerikler ile bir nebze de olsa sonuç alınabilmişti. Zaten Steam sayfasındaki son üç yüz otuz altı kullanıcı incelemesinin % 75 kadarı olumlu yorumda bulunmuş.

Mafia 3 ücretsiz oldu!

Deneme süreciniz sırasında veya sonunda oyundan memnun kalırsanız, aynı zamanlarda sona erecek olan % 75 oranındaki indirimden faydalanabilirsiniz. Normal fiyatı 119 TL iken 29.75 TL karşılığında sizin olacak. Kaydettiğiniz ilerleme de doğrudan tam sürüme aktarılacak.

1968 yılında ve hayali New Bordeaux şehirde geçen oyunda, Lincoln Clay rolünde olacaksınız. Bir yetim olarak sokaklarda büyüyen Clay, Vietnam savaşından sonra sabıkalı geçmişinden kaçmak için evine döndüğünde sokak çetesinden oluşan ailesinin İtalyan mafyası tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü görüyor. Bunun üzerine kendisine yeni bir aile kuran ana karakteriniz, eski ailesinin katledilmesinin arkasında yatan nedeni öğrenmek ve bir intikam almak için şiddetli bir mücadeleye giriyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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