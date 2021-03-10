Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021 | Mafia 2 nedir?
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Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021 | Mafia 2 nedir?

10.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:55
Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021 | Mafia 2 nedir?

Tüm zamanların en efsane oyunları arasında gösterilen Mafia 2, günümüzde hâlâ sevilerek oynanıyor. Yeni çıkan oyunları gölgesinde bırakmaya devam eden Mafia 2 nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? gibi soruların cevapları haberimizin devamında...

2010 yılında piyasaya sürülen Mafia 2, tek oyunculu çizgisel üçüncü şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Günümüzde hâlâ daha popülerliğini koruyan Mafia 2 nedir, sistem gereksinimleri nelerdir?

MAFIA 2 OYUNU TANITIMI

21 Haziran 2010 yılında pisaya sürülen Mafia 2, sahip olduğu hikayesi ile oyun severleri kendine hayran bırakmaya başarmış bir oyun. Oyun içinde harika aksiyon ve gerilim sahneleri barındırıyor. Yapımcılığını 2K Czech'in yaptığı tek kişilik nişancı oyunu Mafia 2; PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft ve Mac OS gibi platformlar da bulunuyor. Peki bu kadar sevilerek oynanan bu oyunun sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Mafia 2 sistem gereksinimleri.

MAFIA 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşletim sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 ya da daha üstü)/Vista/7

· İşlemci: Pentium D 3GHz ya da AMD Athlon 64 X2 3600+ veya üzeri

· RAM: 1,5GB

· Ekran kartı: nVidia GeForce 8600/ATI HD2600 Pro ya da üzeri

· Sabit disk alanı: 8GB

· Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 ya da daha üstü)/Vista/7

· İşlemci: 2.4 GHz Quad Core işlemci

· RAM: 2GB

· Ekran kartı: nVidia GeForce 9800GTX/ATI HD3870 ya da üzeri

· Sabit disk alanı: 10GB

· Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

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