Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek düşme hatttındaki Göztepe, hazırıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Nestor Al Maestro zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İzmir ekibi, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Nestor Al Maestro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor deplasmanında aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyen Sırp teknik adam, "Geçen hafta Kayserispor maçından aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Deplasmanda 1 puan iyi sonuç. Ancak içinde bulunduğumuz duruma bakarsak daha fazla puanlar toplamalıyız. Puan açısından iyi durumda değiliz. Bir an önce takımımızı güvenli yerlere getirmemiz getirmeliyiz. Her maçta puan alacak, her maçta kazanacak durumdayız. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu maçı da kazanmayı çok istiyoruz" dedi.

Göztepe'nin 3'lü sistemde oynamasını değerlendiren Maestro, "Premier Lig'de Manchester City 3'lü sistemde oynuyor, zaman zaman santrforsuz oynayabiliyor. Başarıya giden her strateji başarılı stratejidir. Ben kariyerimde çok sistem denedim. Beni maçta başarıya götürecek sistem her zaman geçerlidir. Benim için önemli olan başarıya giden yoldur" dedi. Maestro, forma şansı bulamayan Brown Ideye hakkında da görüş bildirip, "Ideye kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda onun ışıldadığını görüyorum. Ideye elbette yaş itibariyle Premier Lig'e gidemeyecek ama bu takım oyuna sonradan da girse katkı koyacaktır" diye konuştu.