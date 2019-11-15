Maersk: Global ticaretteki yavaşlama devam edecek
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk, küresel deniz taşımacılığının büyümesinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 'e gerilediğini ve "tüm ana ekonomilerde geniş çaplı zayıflama olduğunu" belirtti.
15.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:12
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk, küresel deniz taşımacılığının büyümesinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 'e gerilediğini ve "tüm ana ekonomilerde geniş çaplı zayıflama olduğunu" belirtti.
Kaynak: Dunya.com