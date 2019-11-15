Maersk: Global ticaretteki yavaşlama devam edecek

15.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:12

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk, küresel deniz taşımacılığının büyümesinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 'e gerilediğini ve "tüm ana ekonomilerde geniş çaplı zayıflama olduğunu" belirtti.