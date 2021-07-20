Madzzy VALORANT Campus Clutch sonrası açıklamalarda bulundu!

Madzzy Red Bull Campus Clutch macerası hakkında konuştu!

Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla tanıdığımız Madzzy VALORANT Red Bull Campus Clutch sonrası açıklamalarda bulundu. Red Bull Campus Clutch turnuvasında beklenmedik bir yenilgiyle başlayan ekibin peşini turnuva boyunca şansızlıklar bırakmadı.

Madzzy kişisel Twitter hesabı üzerinden "Her güzel şeyin bir sonu vardır ve İspanya maceramız burada sona erdi. Öncelikle, başta ekibi olmak üzere başladığımız bu macerada diğer takımlar ve takım arkadaşlarımızla beraber 100 lerce takımı eleyerek İspanyaya kadar gelip ülkemizi temsil ettik fakat bizden beklenilen performansı sergileyemedik bazı etkenler vardı fakat bunlar bahane değil kendi adıma özür dilerim size şampiyonluk getiremediğimiz için fakat şu zamana kadar bizleri bu kadar desteklediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki ekibinden bize burda bu deneyimi yaşamamızda normalden fazlasını veren insanlar var başta @merdozcan olmak üzere @yerlikayatolga @gorkemkanat @gcerengirgin ve tüm red bull tr ekibine büyük bir teşekkürü borç bilirim iyi ki varsınız" sözlerine yer verdi.

Playerbros ekibi olarak her ne kadar başarısız olsalar da kendilerine bizi uluslararası arenada temsil ettikleri için teşekkür ederiz!

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Kaynak: Playerbros