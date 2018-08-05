Maduro'ya Suikast Girişiminde Askerlerin Kaçıştığı Anlar Kameraya Yansıdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı.

TÖRENDEKİ ASKERLER SAKLANACAK YER ARADI

Görüntülerde Maduro'nun saldırı anında korunduğu görülüyor ancak farklı bir açıdan olay anı izlendiğinde, törendeki askerlerin kaçıştığı ve arkasına bile bakmadığı görülüyor.

"BU BENİ ÖLDÜRME GİRİŞİMİYDİ"

Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.