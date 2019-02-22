Maduro'ya "Baskı" İçin Konser

Venezuelalı muhaliflerin ülkeye "insani yardımların" gireceğini açıkladığı 23 Şubat öncesinde sınırın Kolombiya tarafında bir konser düzenleniyor.

İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği konser, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde veriliyor.

100 milyon dolar yardım toplanması amaçlandığı belirtilen "Venezuela Live Aid" adlı konserde, aralarında Alejandro Sanz, Carlos Vives ve Luis Fonsi'nin de olduğu 35 sanatçı sahne alıyor.

Çok sayıda Kolombiya ve Venezuela vatandaşının katıldığı konserle, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması da hedefleniyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da kapanış etkinliğine katılacağı açıklanan konser sırasında hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Brezilya sınırında çatışma

Öte yandan, muhalif milletvekili Americo de Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasına çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü iddia etti.

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı. Hükümet tarafından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, insan hakları aktivisti Tamara Suju, çatışmanın Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını öne sürdü.

Brezilya sınırı kapalı

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti.

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda iki ülkeyi biribirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

"İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA