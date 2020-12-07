Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
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Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti

07.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:29

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etti.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." ifadesini kullandı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo, Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve müttefiklerinin, AN'deki sandalyelerin yüzde 67'sini aldığını açıkladı.

Alfonzo, öte yandan 20 milyon kayıtlı seçmenden sadece yüzde 31'inin sandık başına gittiğini söyledi.

Seçimi takip etmek üzere Venezuela'ya 17 ülkeden heyet ve gözlemciler gelmişti. Bu kişiler arasında eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve eski Kolombiya Senatörü Piedad Cordoba da bulunuyor.

Türkiye'den ise Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (LAMER) Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, milletvekilleri ve yüksek hakimlerin bulunduğu geniş bir gözlemci heyeti seçimleri takip ediyor.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti
Maduro Venezuela'daki parlamento seçimlerinde zafer ilan etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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