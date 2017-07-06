Maduro Ulusal Meclis'e Destekçilerinin Saldırısını Kınadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, büyük kısmı sağ muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'e destekçilerinin dün düzenlediği saldırıyı kınadı. Maduro "herhangi bir şiddet eyleminin suç ortağı" olmayacağını vurgulayarak adaletin yerine getirilmesi için olayla ilgili soruşturma emri verdiğini söyledi.



Başkent Karakaş'ta saldırıların ardından konuşan Maduro, saldırıyı kesin bir dille kınayarak şöyle devam etti: "Hiç bir şiddetin suç ortağı olmayacağım. Adaletin yerini bulması için soruşturma emrini verdim. Barış, Venezüela için barış istiyorum. Bütün dünya bilsin ki kimden gelirse gelsin şiddeti kabul etmiyorum."



Maduro'dan muhalefete şiddeti durdur çağrısı



Şiddet eylemlerinin büyük kısmından sorumlu tuttuğu muhalefeti bu eylemleri kınamaya ve durdurmaya çağıran Maduro "İsterdim ki muhalefet de askeri birliklere ya da doğumevlerine yapılan saldırıları kınasın. Ama onlardan ses çıkmıyor. İsterdim ki sağ neredeyse çocukların, kadınların ve işçilerin ölümüne neden olacak bombalı terörist saldırıyı kınasın."



Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) ise Maduro'nun isteği üzerine "paramiliter" güçler tarafından mecliste "alıkonulduklarını" iddia etti. Sağ muhalefetin gösterileri sabaha kadar sürerken bugün de "diktatörlüğe karşı" yeniden sokak eylemi çağrısı yapıldı.



Maduro, polis Oscar Perez'in, "asker, polis ve sivillerden oluşan bir koalisyon adına" kaçırdığı polis helikopteriyle 27 Haziran'da kamu binalarına bombalı saldırıda bulunmasını "terör saldırısı" olarak nitelemişti.



Ülkede Nisan ayının başından itibaren sağ muhalefetin çağrısıyla süren şiddet gösterilerinde İçişleri Bakanlığının verilerine göre 84 kişi yaşamını yitirmişti. - Madrid