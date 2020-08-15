Maduro, Türkiye'den yine yardım geleceğini açıkladı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'den ikinci bir yardım uçağının kısa süre içinde Venezuela'da olacağını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'den ikinci bir yardım uçağının kısa süre içinde Venezuela'da olacağını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 dakikadan fazla görüştüğünü açıkladı. Türk hükümetinin Venezuela'ya bağışlarla dolu yeni bir uçak göndermeyi planladığını açıkladı. Venezuela açıklamasında Maduro, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Neredeyse 25 dakika sohbet ettik. Bana birkaç gün içinde yeni bağışlarla, Venezuela'ya yeni bir destekle uçağının geleceğini söyledi" dedi.

Maduro ayrıca, "Bana Türkiye'nin tutumuyla ilgili çok sağlam bir mesaj gönderdi. Bana çok sağlam bir şekilde, 'Diyaloga inanıyoruz. Venezuela'nın sorunlarının çözümünün demokrasi ve egemenlik çerçevesinde olması gerektiğine inanıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı, ABD yaptırımlarının ortasında Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti. Bu yardımların Covid-19'dan etkilenenlerin hayatta kalmalarına yardım ettiğini vurguladı.

Yaklaşık bir ay önce Covid-19'la mücadelesine yardım için Türkiye'den 15 ton tıbbi malzeme taşıyan bir uçak Venezuela'ya gitti. Uçakta hastane yatakları, suni solunum cihazları, PCR testleri, biyogüvenlik kişisel koruyucu ekipmanları ve diğer epidemiyolojik, tıbbi ve sağlık malzemeleri bulunuyordu. - KARAKAS

Kaynak: İHA