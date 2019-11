Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı

24.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18

MERSİN'deki Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Venezuela ve Kolombiya üzerinden Güney Amerika pazarına giriş yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Maduro'nun "Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız" dediğini belirtti.

Türkiye'nin İhracat Ana Planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200'ü aşkın firmayla önemli ihracat anlaşmaları imzaladı. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz'ın öncülüğünde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan heyet, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Geziyi değerlendiren ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü'nün ana pazarının Irak ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini söyledi.Yamanyılmaz, ASHİB olarak Orta Doğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedeflediklerini, ihracat ana planında yer alan Latin Amerika'ya ihracat kapısını açacak ülkeler olarak Venezuela ve Kolombiya'da karar kıldıklarını kaydetti. Venezuela ve Kolombiya'ya 10 günlük gezinin çok verimli ve başarılı geçtiğini kaydeden Yamanyılmaz, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun ASHİB heyetini kabul etmesinin, motivasyonlarını zirveye tırmandırdığını dile getirdi.Venezuela ve Kolombiya'da görev yapan Türk Büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini belirten Yamanyılmaz, "Venezuela'da bakan ve müsteşar düzeyinde temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Devlet Başkanı Nikolas Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletip, sıkı dost olduklarını ve en kısa zamanda Türkiye'ye ziyaret edeceğini söyledi. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteler kurup, teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Petrol, altın, boksit, alüminyum, bakır madenleri açısından zengin rezervlere sahip bir ülke olan Venezuela'da yerinde üretim yapmak için Türk firmalarını yatırıma davet etti. Gıdanın yanında demir çelik ve tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için büyük potansiyel barındıran bir ülke olduğunu anlattı. Sayın Maduro'nun 'Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız' deyip, bakanlarına da 'Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye'den karşılayacaksınız' şeklindeki talimatları bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Venezuela'nın Karakas ve Kolombiya'nın Bogota kentlerinde 200'ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını, Margarite ve Miranda bölgelerinde su ürünleri tesislerini gezdiklerini anlatan Yamanyılmaz, "30 milyon nüfuslu Venezuela ve 55 milyon nüfusa sahip Kolombiya'yı Güney Amerika'ya ihracat açılımımızda sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Venezuela'ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var, bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Hem Venezuela hem de Kolombiya'da yaptığımız görüşmelerde heyetimiz, makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat bağlantıları yaptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA