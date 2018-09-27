Maduro : Trump'la El Sıkışmaya Hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin 'bir askeri darbeyle kolayca devrilebileceğini' söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'la 'el sıkışıp meselelerini karşılıklı olarak konuşmak" istediğini açıkladı.

Trump da Maduro'yla görüşebileceğini söylemişti.

Maduro, dün beş Latin Amerika ülkesi ve Kanada'nın kendisini insanlığa karşı suç işlemekle suçlayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmasının ardından BM Genel Kurulu toplantıları için sürpriz bir kararla New York'a gitti.

Daha önce suikasta uğrayabileceğini öne sürerek BM toplantılarına katılmayacağını açıklayan Maduro, 'ülkesini savunmak için buraya geldiğini' söyledi.

'ABD, dünyanın sahibiymiş gibi emirler veriyor'

Venezuela 2014'ten bu yana büyük bir ekonomik krizin içinde. Hiperenflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 2.3 milyon kişinin ülkelerini terk ettiği tahmin ediliyor.

Maduro Genel Kurul'daki konuşmasında, 'ABD, kendini dünyanın sahibi sanıyor ve herkese emirler veriyor" dedi.

Nicolas Maduro, "Donald Trump Venezuela için kaygılandığını ve bize yardım etmek istediğini söyledi. Onunla istediği her şeyi konuşmaya hazırım" diye konuştu.

Maduro daha önce defalarca ABD'nin kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürmüştü.