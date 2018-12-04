Maduro, Rüzgardan Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı

- Maduro'nun yere düşen bayrağı kaldırması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Maduro, Türk bayraklarıyla törene katılan çocukların elinden rüzgar nedeniyle yere düşen bayrağı yerden kaldırdı.