Maduro, parlamento seçimlerini kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun partisi, ülkedeki ana muhalefet partileri tarafından boykot edilen parlamento seçimlerini kazandı. Maduro'nun zaferi ile birlikte iktidar 5 yılın ardından Ulusal Meclis'te yeniden çoğunluğu sağladı.

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da halk, Ulusal Meclis'te (AN) 5 yıl boyunca görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere dün sandık başına gitti. Korona virüs tedbirleri altında yapılan seçimlerde seçmenler, ülke genelinde 14 bin 200 sandık merkezinde oy kullandı. Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo, oy pusulalarının yüzde 80'inden fazlasının sayıldığını belirterek, seçimi yüzde 67.6 oy oranıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başını çektiği ittifakın kazandığını duyurdu. Alfonzo, ABD'nin desteklediği muhalefet lideri Juan Guaido'nun boykot çağrısına uymayan muhalefet bloğunun yüzde 18 oy aldığını, seçimlere katılımın ise yüzde 31 olduğunu açıkladı. ABD'nin meşruiyetini tartışmaya açtığı Maduro'nun kazandığı zafer, 2015'ten bu yana muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentoda, çoğunluğu tekrar iktidarın elde etmesini sağladı.

Öte yandan Kanada ve Kolombiya seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

"Seçimler hileli ve antidemokratik"

Zaferinin ardından ülkenin siyasi kurumları üzerinde tam kontrole sahip olan Maduro, muhalefetin parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını ilan etmişti. Maduro daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da, "Halkların kendi kaderini tayin hakkına saygı duyuyoruz. Venezuela halkının egemenliğine saygı duyulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer vermişti. Geçtiğimiz yıl kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido ise, seçimlerin hileli ve antidemokratik olduğunu öne sürerek muhalefete boykot çağırısında bulunmuştu. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı