Maduro'nun Yardımcısı Rodriguez: "Meclis Başkanının Tutuklanması Kurmaca"

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kanunsuz şekilde tutuklanıp, yarım saat içinde serbest bırakılmasının yankıları devam ediyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Guaido'nun tutuklanmasının arkasında muhaliflerin olduğunu ve olayın kurmaca olduğunu iddia etti.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kanunsuz şekilde tutuklanıp, yarım saat içinde serbest bırakılmasının yankıları devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye verdiği demeçte Guaido'nun tutuklanmasının arkasında muhaliflerin olduğunu iddia etti. Tutuklamanın kurmaca olduğunu ve ajanların ellerinde tutuklama yapmak için yetkilerin olmadığını söyleyen Rodriguez, soruşturmanın devam ettiğini, kısa süre içinde tutuklamanın arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılacağını ifade etti.

Guaid: "Tutuklu muhalifler işkence görüyor"

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Venezuela'da polis kuvvetlerinin kontrolüne sahip olmadığını söyledi. Guaido, yaptığı açıklamada ayrıca kendisini haksız yere tutuklayan ajanların hayatlarına saygı gösterilmesini isteyerek, cezaevinde tutuklu muhaliflerin işkence gördüğünü ve elinde kanıtların olduğunu açıkladı. - KARAKAS

Kaynak: İHA