Maduro'nun Kapattığı Brezilya Sınırında Kuyruklar Oluştu

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun Brezilya sınırını kapatma kararını alması üzerine iki ülke sınırında uzun kuyruklar oluştu.

Devlet Başkanı Maduro, insani yardım krizi sebebiyle Brezilya ile Venezuela sınırının kapatılmasına karar verdi. Maduro'nun Brezilya sınırını kapattığını açıklaması üzerine çok sayıda Venezuelalı yardımları stok etmek üzere Brezilya'nın sınır şehri Pacaraima'ya akın etti. Maduro, televizyonda yaptığı konuşmasında, muhalefetin ülkeye insani yardım getirmesini durdurmak için Kolombiya ile de sınırları kapatmayı düşündüğünü söyledi.

Maduro, ülkede herhangi bir gıda sıkıntısı olmadığını, yardım yapmanın ABD tarafından düzenlenen bir şov olduğunu söyledi. Kendisini Venezuela'nın geçici başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido ise Başkent Karakas'dan Kolombiya sınırına giden bir konvoya öncülük yapıyor.

Venezuela için para toplama maksadıyla bugün öğleden sonra Kolombiya sınırında büyük bir konser düzenleneceği kaydedildi. Maduro hükümetinin de buna misilleme olarak muhalefetin düzenleyeceği konserin 300 metre yakınında başka bir konser düzenleyeceği belirtildi.

Venezuela Meclis başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido ülkede yapılan başkanlık seçimini geçersiz sayıp Başkan Maduro'nun başkanlığı gasp ettiğini iddia ederek kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmiş ve ABD başka olmak üzere 10'dan fazla ülke Guaido'yu tanıma kararı almıştı.

Ülkede gıda sıkıntısını olmadığını söylese de Devlet Başkanı Maduro bu hafta yaptığı açıklamada müttefiki Rusya'nın Venezuela'ya 300 ton yardım göndereceğini söyledi. - KARAKAS

Kaynak: İHA