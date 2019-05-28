Maduro Norveç'teki görüşmelerden umutlu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin ve muhalif lider Juan Guiado'nun temsilcilerinin Norveç'te yapacağı görüşmelerden sonuç çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan ikinci tur görüşmelerden çözüm çıkacağına inandığını söyledi. Maduro'nun görevlendirdiği yetkililer ile kendisini devlet başkanı olarak ilan Juan Guiado'nun temsilcileri Oslo'da 16 Mayıs'taki ilk tur görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Cumartesi günü Norveç Dışişleri Bakanlığı, Maduro ve Guaido'nun temsilcilerinin Oslo'da tekrar görüşme kararı aldıklarını açıkladı.

Maduro Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in başkanlığında, Vali Hector Rodriguez ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'dan oluşan delegasyonumuzun, Venezuela'daki çatışmaya demokratik ve barışçıl bir çözüm bulabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro diğer bir Twitter mesajında ise "Norveç'teyiz ve ulusal diyalog çerçevesinde duruma barışçıl bir çözüm bulmak için aşırılık yanlısı muhalefetle konuşuyoruz, şiddete, darbeye, askeri müdahaleye hayır diyoruz. Bilgi konusunda saflarımızdan disiplin olacağını umuyorum" açıklamasını yaptı. Maduro, muhalefetin Oslo'da toplantıyla ilgili yanlış ifadelerde bulunduğunu ancak yetkililerinin her birini çürüteceğini sözlerine ekledi. - KARAKAS

Kaynak: İHA