Maduro Hakkında Ucm'ye Soruşturma Başvurusu

Venezuela'da görevden alınan eski Başsavcı Luisa Ortega, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer 4 üst düzey yetkili hakkında soruşturma açılması için Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulundu.



Mahkemenin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ortega, 2015'ten bu yana işlenen 8 binden fazla cinayetle güvenlik güçlerini ilişkilendiren bilirkişi tanıklığının, adli tıp raporlarının ve şahitlerle yapılan görüşmelerin yer aldığı binden fazla kanıtı mahkemeye teslim ettiğini belirtti.



Ortega, "Maduro ve yönetimi, Venezuela halkını maruz bıraktığı açlık, sefalet ve zorluğun bedelini ödemesi gerektiği gibi insanlığa karşı işlediği bu suçların da hesabını vermeli." ifadelerini kullandı.



Eski Başsavcı Ortega, şikayetini uluslararası mahkemeye taşıdığını çünkü "bu kişilerin, Venezuela'da cezalandırılmalarının mümkün olmadığını" savundu.



Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Başsavcı Ortega'nın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti. Bir dönem Maduro'nun müttefiki olan Ortega, hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 19 Ağustos'ta ülkeye gelen Ortega'nın Kolombiya hükümetinin koruması altında olduğunu açıklamıştı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Ortega ve eşinin ciddi suçlara karıştıklarını ifade ederek, eski başsavcı için uluslararası tutuklama emri çıkartılması konusunda gerekeni yapacağını kaydetmişti.