Maduro, Guaido ile ABD'liler arasında imzalandığı iddia ettiği belgeyi açıkladı
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Maduro, Guaido ile ABD'liler arasında imzalandığı iddia ettiği belgeyi açıkladı

Maduro, Guaido ile ABD'liler arasında imzalandığı iddia ettiği belgeyi açıkladı
07.05.2020 01:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:42

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, "kendisini devirmek amacıyla" yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, "kendisini devirmek amacıyla" yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te internet üzerinden videokonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Maduro, pazar günü ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimiyle ilgili ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Goudreau ile muhalif lider Guaido arasında gizli bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Kameralar önünde söz konusu anlaşma belgesini gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

Silahlı eylem ve darbe girişi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Maduro'nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana ülkeye sızarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Ne olmuştu?

Maduro, ABD'yi destek vermekle suçladığı, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 17 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Venezuela güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'lilerden, Luke Alexander Denman'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiği belirtilmişti. Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı.

Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını iddia etmişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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