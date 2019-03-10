Maduro, elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" dedi.
Kaynak: Dunya.com