Maduro'dan Venezuela'daki Yakıt Fiyatlarına İlişkin Açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakıt kaçakçılığıyla mücadele için ülkedeki dünyanın en ucuzu olduğunu belirttiği benzinin yakında uluslararası piyasa fiyatından satılacağını açıkladı.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Venezuela'daki sübvansiyonlu yakıtın, Kolombiya ve diğer komşu ülkelere yasa dışı yollardan geçirilmesini önlemek istediğini belirterek, kaçakçılığın Venezuela'ya maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Venezuela'daki sübvansiyonlu yerli benzin fiyatlarının, yakıt kaçakçılığından kaynaklanan çok büyük miktarlardaki zararı önlemek için uluslararası seviyelere çıkması gerektiğini ifade eden Maduro, araçları hükümete kayıtlı Venezuelalıların, pompa başında kimlik kartlarını göstererek sübvansiyonlu benzin almaya devam edebileceğini de sözlerine ekledi.