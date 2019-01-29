Maduro'dan Trump'a İkaz: "Ellerini Venezuela'dan Çek"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'a seslenerek ellerini Venezuela'dan çekmesini istedi. Maduro, "Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" dedi.

Maduro, ABD'den ayrılarak ülkeye dönen diplomatlara yaptığı konuşmada, "Donald Trump, Venezuela'da hükümet darbesi mi? Venezuela'da böyle darbe olmaz. Venezuela'nın içişlerine karışma, derhal ellerini ülkemde çek. Ey Başkan Trump, Venezuela'da olabilecek şiddetten sen sorumlusun. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" dedi.

Başkan Maduro, muhalefete de seslenerek, "Milli bir diyalog için cesur ve sağduyulu olun. Ben yine bütün Venezuela muhalefeti ile istedikleri yerde ve istedikleri zaman diyalog turu başlatmaya hazırım" dedi.

Madura, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben halkıma birlik, barış ve anayasaya saygı çağrısında bulunuyorum. Venezuela muhalefetine de milli bir diyalog başlatma konusunda sağduyu ve cesaret göstermelerini istiyorum."

Maduro, 7 ABD diplomatının her iki ülkede maslahatgüzarlık açılmasını görüşmek üzere Karakas'da olduğunu belirterek "Şimdi burada bulunan 7 ABD'li diplomata vize ve diplomatik dokunulmazlık verdim" dedi.

Maduro daha önce ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini belirterek ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti. Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro'nun böyle bir hakkı olmadığını belirterek ABD'li diplomatların ülkeden ayrılmayacaklarını söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA