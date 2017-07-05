Maduro'dan Sağ Muhalefetin Plebisit Kararına Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağ muhalefetin kurucu meclis sürecini engellemek için 16 Temmuz'da "Kurucu Meclis'i kabul ediyor musunuz?" sorusunu da içeren plebisit kararına tepki gösterdi. Maduro, Venezuela'da sadece Ulusal Seçim Konseyi'nin seçim düzenleme yetkisinin olduğunu hatırlatarak "Hiç kimse paralel, illegal, anayasa dışı ve uydurma bir devlet iddia edemez" dedi. Öte yandan sağ muhalefetin çağrısıyla düzenlenen eylemlerde bir genç daha yaşamını yitirdi. Böylelikle 3 aydır süren gösterilerde ölü sayısı 84'e çıkmış oldu.



"Tek yetkili Ulusal Seçim Konseyi'dir"



Başkent Karakas'taki Beyaz Saray'da Federal Hükümet Konseyi toplantısında konuşan Maduro, hükümetin "özgür, egemen ve anayasal" kurucu meclis sürecine hazırlandıklarını ifade ederek Öte yandan sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) 30 Temmuz kurucu meclis seçimlerinden önce yapacağını duyurduğu plebisite tepki gösterdi. Maduro "Hiç kimse paralel, illegal, anayasa dışı ve uydurma bir devlet varmış gibi davranamaz. Organizasyonu yapan, yöneten, mekanizmaları kuran ve ülkedeki hangi seçim olursa olsun onu sonuçlandıran tek güç Ulusal Seçim Konseyidir" diye konuştu.



Artan şiddet eylemlerini önlemek için Maduro, 1 Mayıs'ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak kurucu meclis oluşturma kararı almıştı. 30 Temmuz'da seçimleri yapılacak olan kurucu meclis ile Maduro, çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis'i devre dışı bırakmayı planlıyordu.



Bir genç daha öldü



Öte yandan MUD'un çağrısıyla dün ülkenin pek çok yerinde eş zamanlı olarak sokak gösterileri düzenlendi. Yerel saatle 12.00'den 18.00'e kadar 6 saat boyunca süren gösterilerin Tachira eyaleti ayağında bir genç daha yaşamını yitirdi. Muhalefet milletvekillerinden José Manuel Olivares, 25 yaşındaki Enyelbert Moncada'nın ölüm haberini doğruladı.



Hükümet karşıtları gencin biber gazı kapsülüyle, hükümet destekçileri ise göstericiler tarafından kullanılan ev yapımı silahla vurulduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Böylelikle Nisan başından beri devam eden gösterilerde ölü sayısı 84'e çıkmış oldu. - Madrid