Maduro'dan Filistin'e destek
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Maduro'dan Filistin'e destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu tarihi konuşmayı yapmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu tarihi konuşmayı yapmıştı.

İsrail'in Müslüman sivillere uyguladığı zulüm devam ederken Maduro'nun Filistin halkına destek verdiği o konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte Maduro'nun tarihe geçen o sözleri.

Maduro'dan Filistin'e destek
Maduro'dan Filistin'e destek
Maduro'dan Filistin'e destek
Maduro'dan Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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