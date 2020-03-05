Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın

05.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:41

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki kadınların 'en az 6 çocuk' yapması gerektiğini söyledi.



Ekonomik krizin vurduğu ve birçok çocuğun yetersiz beslendiği ülkede bu sözler büyük tepkiye neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle