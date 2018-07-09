Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Mesajı - Caracas

Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Mesajı - Caracas

- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun araba kullanırken yaptığı açıklama "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği destek mesajı yayınlandı.

- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun araba kullanırken yaptığı açıklama "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği destek mesajı yayınlandı.

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