Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Mesajı - Caracas

- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun araba kullanırken yaptığı açıklama "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği destek mesajı yayınlandı.