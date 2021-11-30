Maduro'dan AB Gözlemcilerine Casusluk Suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet