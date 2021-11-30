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Maduro'dan AB Gözlemcilerine Casusluk Suçlaması

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı

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 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

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