Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim

04.10.2019 08:16

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.



Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM'ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle