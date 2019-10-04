Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim

Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.

04.10.2019 08:16
Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.


Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM'ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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