Madrid ve Barcelona'ya 5 yıldızlı Türk imzası

07.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:59

Türk şirket İspanya'da Madrid ve Barcelona'da toplam 850 milyon euro yatırımla iki adet 5 yıldızlı otel yükseltecek.



Yükselir Group, İspanya'da 850 milyon euro değerinde iki adet 5 yıldızlı otel yatırımı yapılacağını açıkladı. Enerji başta olmak üzere farklı 14 sektörde önemli yatırımları bulunan şirketin, hayata geçirecekleri yeni projelerin hem kendileri açısından hem de Madrid ve Barcelona turizmi açısından bölgeye büyük değer sağlayacağı bekleniyor. Bünyesinde 14 ana şirket grubunu barındıran şirket; küresel petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, inşaat, hayvancılık, doğalgaz ve marina üzerine çalışmalar yürütüyor.



Toplamda 850 milyon euroluk yatırım



İspanya Madrid'de 240 odalı, Barcelona'ya ise 280 odalı otel projesinin toplam yatırımın 850 milyon euroyu bulacağını açıklayan şirket, devlet yetkilileriyle 2 yıldır yapılan görüşmeler sonucunda gerekli tüm izinlerin alındığını, otel projesinin de tamamıyla hazırlandığı belirtti. Yapılan açıklamaya göre otel yapımlarının 2020'nin ilk yarısında başlayıp 2022 yılı içerisinde de iki otelin de faaliyete geçmesi planlanıyor. Şirket daha önce de İspanya'nın turistik birçok bölgesinde yatırım kararı almıştı. İbiza, Kanarya Adaları, Costa del Sol gibi bölgelerde 5 yıldızlı ve 300'den fazla odası olan lüks oteller yapmaya odaklanan şirket, önceki senelerde bu bölgeye 500 milyon euroluk yatırımda bulunmuştu.



İspanya yabancı yatırımcıların gözdesi



2008 yılında yaşanan krizden sonra İspanya emlak piyasasında büyüme durmadı. Genel olarak bu sektör kriz sonrası bir canlanma etkisi yaşıyor. Bu canlanma İspanya'nın daha iyi noktalara gelmesini sağlarken, birçok şirket için de cazip yatırım fırsatlarını ortaya çıkarıyor. Kriz sonrası canlanma ile beraber İspanya ekonomisinin en büyük sektörü inşaat haline geldi. Bu nedenle artık inşaat firmaları İspanya'ya yatırım yapmak için birbirleriyle yarışıyor. İspanya'da Madrid ve Barcelona en turistik bölgeler olarak yer alırken, bu nedenle bu iki şehir yatırım için en iyi alternatifler arasında gösteriliyor. İspanya'yı ziyaret eden yabancılar, bu iki şehirde konaklamayı tercih ederek otel ihtiyacını artırıyor. İspanya artık otel yatırımları söz konusu olduğu zaman yatırımcıların ortak noktası haline geldi. Bu bölgenin güvenilir ve turistik oluşu, otel sektörünün de iştahını kabarttı. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan siyasi karmaşa, yatırımcıları Avrupa'da yatırım yapmaya itiyor. Sadece otel değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörü de gözünü İspanya'ya dikmiş durumda.



İspanya'da otelcilik sektörü yatırımları arttı



Madrid Ticaret Müşavirliğinden elde edilen verilere göre, İspanyol otelciliği sektöründe ciddi anlamda bir büyüme yaşanıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımlar sayesinde İspanya ekonomisi kazanırken, Avrupa pazarında Türk turizmi bakış açısını kurmayı düşünen şirket, hem Madrid hem de Barcelona'da otelleriyle bu bölgede fark oluşturmak istiyor. Ticaret Bakanlığından elde edilen verilere göre İspanya'da otel fiyatları AB ülkelerine nazaran son yıllarda daha fazla artış yaşadı. Özellikle Madrid, lüks otellerin yeni hedef noktası haline geldi. Madrid'de 200'den fazla otel var fakat bunların sadece yüzde 11'i 5 yıldızlı.



"Herkes Türk otelciliğini konuşacak"



Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, İspanya'ya yapacakları yatırımlarla Türk turizm anlayışına da yeni bakış açıları getireceklerini söyleyerek, hedeflerinin iç pazar değil de dış pazar olduğunu ifade etti. Yabancı ülkelere yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla Türkiye'nin de tanıtımında büyük rol oynadıklarını belirten Yüksel, "Turizm denildiği zaman akla direkt turistik bölgelerimiz ya da bize gelen yabancı turistler geliyor. Aslında Türk turizminin otelcilik boyutu da çok önemli. Kalitemiz, hizmetimiz, insan odaklı bakış açımız yurtdışında farklılık oluşturuyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi İspanya'da da bu farklılığı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle hem Madrid hem de Barcelona'da lüks şehir otelleri konseptiyle 2 adet lüks otel yatırımı yapacağız. Bu farklılığı sağlamak en büyük görevimiz. En iyisini yapacağımızın da farkındayız. 2022 yılında bu otellerimiz faaliyete geçince herkes bu bölgede Türk otelciliğini konuşacak" dedi.



Yüksel ayrıca Türkler olarak turizm anlamında oldukça kaliteli durumda olduklarını vurgulayarak, "Bu özellikle de otelcilik sektöründe böyle. Bu kaliteyi neden yurtdışına taşımayalım dedik ve yatırımlarımızı yapmaya başladık. Birkaç zamandır yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız toplantılarda alınan kararları uyguluyoruz. Yatırım kararı öncesi uzun süredir Madrid ve Barcelona'yı gözlüyorduk. Buradaki potansiyel otelcilik imkanlarını takip ederek buna göre plan yaptık. İspanyollar da bu durumdan memnun. Bölgeye sağlayacağımız kaliteden dolayı bize teşekkür ediyorlar. Turizm söz konusu olduğu zaman İspanya'dan beklentimiz çok yüksek. Bu bölgeyi seçmemizin en büyük sebebi ünlü plajları, turistik alanları olmasıdır. Barcelona'nın turizm yoğunluğu, Madrid'in hızlı yükselen trendi tüm ülkelerden birçok turistin ilgisini çekiyor. Bu bölgedeki lüks otel ihtiyacı ve cazip yatırım fırsatları bizi bu bölgede yatırım yapmaya iten en önemli konular oldu. Bir sonraki aşamada Sevilla'da da şehir oteli gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Madrid ve Barcelona'daki yatırım kararımızı çok önceden almıştık, fakat İspanya'da hükümetin uzun süredir kurulamamasından dolayı yaşanabilecek problemleri göz önüne alarak ertelemiştik. 250 gün süren hükümetsiz muğlak durum son bulunca, hükümetin kurulmasıyla birlikte yatırım kararımızı imzalayıp başlattık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA