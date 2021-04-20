Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
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Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi.

İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, "Avrupa Süper Ligi'nin başlatılmasını doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran veya şartlandıran, katılımcı kulüplere, futbolcularına ve yöneticilerine yönelik herhangi bir yaptırım veya disiplin önlemi alınmasının mahkemenin tedbiri kararıyla yasaklandığı" ifade edildi.

Kararın alınmasına ilişkin mahkeme yapılan başvuruyu, Avrupa Süper Ligi'ne finansman desteği vereceğini açıklayan şirketlerin yaptığı ileri sürüldü.

İspanyol basın organları söz konusu kararı internet sitelerinde "Süper Lig'e ilk yasal destek" başlığıyla duyurdu.

Öte yandan ekonomi gazetesi Expansion da, futbol dünyasında çok ciddi tartışmalara neden olan bu girişimin kurucu üyelerinden Real Madrid, Barcelona ve Liverpool gibi kulüplerin uluslararası alanda en üst düzeyde avukatlık bürolarıyla anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

15 kurucu kulüp (şimdilik sadece 12'si açıklandı) ve 5 değişen davetli kulübün olması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin ağustos ayında başlaması ve maçlarını hafta içinde oynaması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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