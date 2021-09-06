Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi
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Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi

Anadolu Ajansı / Madrid Hayvanat Bahçesi - Haberler | Kültür Sanat

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Zoo Aquarium" hayvanat bahçesinde bir dev panda ikiz doğurdu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Zoo Aquarium" hayvanat bahçesinde bir dev panda ikiz doğurdu.

Madrid hayvanat bahçesinden basına verilen bilgide, ilk doğumun yerel saatle 08.30, ikinci doğumun da 12.00 sularında gerçekleştiği bildirildi.

İkiz doğumun, bu tür pandalarda beklenmedik bir olay olduğu vurgulandı.

Pembe deri renkli doğan ikiz pandaların yürümeye başlayacakları gelecek 4 ay boyunca tamamen annelerine bağımlı olacakları kaydedildi.

Çin'in Çengdu kentinde bulunan Panda Doğum Araştırma ve Gözlemleme Merkezi'nden iki Çinli uzmanın Madrid'e geldiği ve onların da iş birliği ile ikiz pandaların ilk sağlık kontrolünün yapılacağı, cinsiyetlerinin ve kilolarının belirleneceği ifade edildi.

"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavruları olan ikizlerin, Madrid hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 6. ve 7. panda oldukları, buradaki son pandanın 5 yıl önce doğduğu bilgisi paylaşıldı.

Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi
Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi
Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi
Madrid hayvanat bahçesinde dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Madrid Hayvanat Bahçesi

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