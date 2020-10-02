Madrid'de yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor
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Madrid'de yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor

02.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:28
Madrid'de yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kent sınırlarının zorunlu olmadıkça seyahate kapatılması kararı verildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kent sınırlarının zorunlu olmadıkça seyahate kapatılması kararı verildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısındaki artış, yetkilileri korkuttu. Kentte koronavirüsün yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamalar bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. Kısıtlamalar kapsamında kent sınırlarının giriş ve çıkışlara kapatılacağı, park ve oyun alanlarının kapatılacağı, 6 kişiden fazla toplanmanın yasaklanacağı, bar ve restoranların ise 23.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

MADRİD'DE SON DURUM

Başkent Madrid'de son açıklanan verilere göre 240 bin 959 kişide koronavirüs tespit edildi, 9 bin 473 kişi ise virüsten yaşamını yitirdi. Madrid'de 2019 verilerine göre 6 milyon 640 bin kişi yaşıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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