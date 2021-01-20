Madrid'de şiddetli patlama
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Madrid'de şiddetli patlama

20.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:30
Madrid'de şiddetli patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki bir apartman binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki bir apartman binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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