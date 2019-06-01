Madrid'de Şampiyonlar Ligi final heyecanı: Taraftarlar sokaklarda

İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının heyecanı yaşanıyor. Finale yükselmeyi başaran iki İngiliz takımı Tottenham ve Liverpool taraftarları başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi final maçında Barcelona'yı eleyen Liverpool ile Ajax'ı kupa dışına iten Tottenham Madrid'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22: 00'de başlayacak maç için Madrid'de toplanan taraftarlar meşaleler yakarak şarkılarla maç heyecanını yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle