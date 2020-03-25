Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu Madrid’de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan ilk sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen bir hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu. Genç erkek hastanın, ambulansla geldiği sahra hastanesinden yürüyerek ayrılışı sırasında duygulu anlar yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com