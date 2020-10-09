Madrid'de OHAL ilan edildi
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Madrid'de OHAL ilan edildi

09.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:40
Madrid'de OHAL ilan edildi

İspanya'da hükümet, korona virüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Madrid'de olağan üstü hal (OHAL) ilan etti.

İspanya'da hükümet, korona virüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Madrid'de olağan üstü hal (OHAL) ilan etti.

Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinden yeniden etkisini arttırmaya başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'de bölgesel hükümet geçtiğimiz günlerde tüm kentte karantina tedbirleri uygulanmasına karar vermiş, Madrid Yüksek Bölge Mahkemesi ise kararı bozmuştu. Kararına ardından hükümet harekete geçerek başkentte OHAL ilan etti. Hükümeti, yeni aldığı karar ile bölge sakinlerin hareketleri kısıtlanabilecek. Bölge sakinleri, OHAL kararının ardından sadece zorunlu haller nedeni ile evlerini terk edebilecek.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, geçtiğimiz günlerde Madrid bölgesel yönetimini virüsün yayılmasını durdurmak için "hiçbir şey yapmadığını" ve Madrid'in yüksek enfeksiyon oranı nedeni ile ülkenin geri kalanını etkileyebileceğini aktarmıştı.

Madrid Bölgesel hükümetinin İçişleri Bakanı Enrique Lopez yaptığı açıklamada OHAL kararını, "Tüm Madrid sakinlerine saldırı" olarak nitelendirdi. Sağcı popülist Vox Partisi ise halka Pazartesi günü gösteri çağrısında bulundu.

Öte yandan İspanya'da toplam vaka sayısı 890 bin 367'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 929'a ulaştı. Ülke genelinde son bir haftada 100 bin kişide 115 kişinin Covid-19 olduğu tespit edilirken, Madrid bölgesinde ise bu oran 230 kişi oldu.

(İHA)

Madrid'de OHAL ilan edildi
Madrid'de OHAL ilan edildi
Madrid'de OHAL ilan edildi
Madrid'de OHAL ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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