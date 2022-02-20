Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı - Haberler
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Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

İhlas Haber Ajansı, Serkan Bayar - Güncel
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- Madrid'de lunaparktaki oditoryumunun çatısı çöktü: 13 yaralı İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

- Madrid'de lunaparktaki oditoryumunun çatısı çöktü: 13 yaralı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Başkent Madrid'de bir lunaparkın içinde yer alan oditoryumunun çatısı çöktü. Madrid Samur Sivil Koruma ekipleri, olayda 13 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Madrid itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bölgenin kapatıldığını belirtti.

Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Güncel

İspanya, Madrid, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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