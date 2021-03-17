Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı
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Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı

17.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:39

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle açık havada amatör spor etkinlikleri arttı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle açık havada amatör spor etkinlikleri arttı.

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen başkentlerin başında gelen Madrid'de, kent merkezindeki ünlü Retiro Parkı, ilkbaharın yaklaşmasıyla spor yapanlarla doldu.

Retiro Parkı gerek bireysel gerekse toplu spor yapanların Madrid'de ilk tercih ettiği yerlerden birisi oldu.

Parkta arkadaşıyla amatör boks yapan Rafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Jimnastik salonları açık ama çok ciddi kısıtlamalar var. Güzel havayı da fırsat bilerek bugünkü antrenmanımızı burada yapmak istedik. Açık havada çok daha rahatız." dedi.

Rafa, salgından dolayı açık havada spor yapmayı daha fazla tercih ettiklerini kaydederek "Tabii ki spor salonlarının ortamını ve çalışmaları özledik. Salonda çalışmanın motivasyonu çok daha farklı ama Kovid-19 şartlarında açık hava daha güvenli." ifadelerini kullandı.

Parkta 70 yaş üstü 12 kadına spor yaptıran Lourdes de "Salgın öncesinde yaşlı bakımevlerinde sportif aktivite dersleri veriyorduk ama bir yıldır bunlar yasaklandı. Biz de yaklaşık 1 aydır organize olup, açık havada dersler yapıyoruz." diye konuştu.

Lourdes, açık alanda ve güzel havada tekrar sportif faaliyetlere başlamanın çok güzel olduğunu belirterek "Umarım gelecek yıl kapalı alandaki aktivitelerimize geri döneriz." ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki Pilar da "Çok zor bir yıl oldu, sokağa çıkmayı ve spor yapmayı özledik." dedi.

Pilar, evde hiçbir şey yapılmadığını belirterek "O yüzden buraya gelmeyi çok istiyordum. Burada spor yapmak, arkadaşlarımı görmek çok güzel bir duygu. En zoru maske takarak spor yapmak. Boğucu bir şey ama böyle de spor yapıyoruz. Artık her şeye alıştık." diye konuştu.

Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı
Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı
Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı
Madrid'de Kovid-19 döneminde açık havada amatör spor faaliyetleri arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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